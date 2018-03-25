Эрдоган назвал новую цель военной операции в Сирии

Источник: DW

Анкара планирует в скором времени завершить военную операцию на севере Сирии. "Мы приложим все усилия к тому, чтобы эта операция достигла своей цели после того, как в скором времени будет взят под контроль Талль-Рыфат", - заявил турецкий президент Реджеп-Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в городе Трабзон в воскресенье, 25 марта.

Талль-Рыфат, контролируемый курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG), расположен к югу от Африна.

Эрдоган также призвал США содействовать освобождению города Мембидж на севере Сирии из-под контроля YPG и Рабочей партии Курдистана (РПК) и обещал, что Турция "рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Мембиджа и обеспечит возвращение беженцев в родные дома", передает информагентство Anadolu.

Турецкие вооруженные силы начали операцию на севере Сирии "Оливковая ветвь" в январе. Анкара считает YPG сирийским ответвлением РПК, признанной в Турции террористической организацией. 18 марта Эрдоган заявил о полном взятии под контроль сирийского города Африн.