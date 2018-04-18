Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов в Турции

Источник: DW

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. Об этом в среду, 18 апреля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с председателем ультраконсервативной Партии националистического движения (MHP) Девлетом Бахчели.

Ранее во вторник Бахчели потребовал проведения в Турции досрочных выборов. Хотя Эрдоган всегда подчеркивал, что голосование пройдет, как и запланировано, 3 ноября 2019 года, в этот раз правительство неожиданно приняло решение проверить требование союзника президента. Финальное решение по поводу переноса выборов предстоит принять избирательной комиссии. При этом Эрдоган мотивировал необходимость досрочного проведения голосования ситуацией в соседних Сирии и Ираке.