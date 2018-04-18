Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов в Турции
Источник: DW
Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня. Об этом в среду, 18 апреля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с председателем ультраконсервативной Партии националистического движения (MHP) Девлетом Бахчели.
Крупнейшие оппозиционные партии - Народно-республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) - немедленно выразили готовность участвовать в досрочных парламентских выборах. В свою очередь, Эрдоган намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. В случае победы действующий глава государства получит еще больше властных полномочий благодаря конституционной реформе о переходе к президентской республике, за которую жители Турции проголосовали на референдуме в прошлом году.