Эрдоган поможет с деоккупацией Крыма - Умеров

Источник: Корреспондент.net

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен работать над вопросом деоккупации Крыма. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"На счет подвижек (по освобождению Сенцова, - ред.) у меня информации нет. Когда мы встречались с Эрдоганом, то говорили, что надо продолжать освобождать узников. Как приоритет определили Олега Сенцова. Эрдоган обещал, что будет заниматься этим вопросом. Мы также говорили, что деоккупация Крыма является главным, а освобождение узников - это небольшой эпизод", - сказал он.