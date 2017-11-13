13.11.2017
Эрдоган поможет с деоккупацией Крыма - Умеров
Источник: Корреспондент.net
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен работать над вопросом деоккупации Крыма. Об этом сегодня, 13 ноября, заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.
"На счет подвижек (по освобождению Сенцова, - ред.) у меня информации нет. Когда мы встречались с Эрдоганом, то говорили, что надо продолжать освобождать узников. Как приоритет определили Олега Сенцова. Эрдоган обещал, что будет заниматься этим вопросом. Мы также говорили, что деоккупация Крыма является главным, а освобождение узников - это небольшой эпизод", - сказал он.
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