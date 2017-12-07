Эрдоган призвал Афины к пересмотру границ между Турцией и Грецией

Источник: Українські новини

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предъявил Афинам территориальные претензии, раскритиковал обращение греческих властей с представителями турецкого меньшинства и обвинил Евросоюз в затягивании реализации договора о беженцах.

"Воздушные и морские границы можно было бы улучшить", - сказал Эрдоган.

Еще до отбытия в Афины турецкий президент поставил под сомнение Лозанский договор от 1923 года. По этому договору Греция получила почти все острова в Эгейском море у побережья Турции. С тех пор между Турцией и Грецией не прекращаются споры о точном прохождении границы.

Правительство в Афинах раздраженно отреагировало на претензии Эрдогана, подчеркнув, что его визит должен способствовать "построению мостов, а не стен".

Президент Греции Прокопис Павлопулос исключил возможность пересмотра Лозанского договора.

"Для нас этот договор не является предметом торга. Он не требует ни пересмотра, ни обновления", - указал он в ходе встречи с Эрдоганом в Афинах.