Эрдоган рассчитывает на улучшение отношений с ФРГ после выборов в бундестаг

Источник: DW

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на улучшение отношений с Германией после выборов в бундестаг 24 сентября. Когда европейские страны критикуют Турцию, они преследуют свои внутриполитические цели, заявил он в субботу, 12 августа, в эфире турецкого телевидения. "Этим уже занимались Франция и Австрия, а теперь мы видим, что Германия взяла на вооружение ту же стратегию. Я думаю, что эта ситуация улучшится после выборов", - указал он.

Отношения Германии и Турции уже долгое время крайне напряжены. В частности, в июне Берлин принял решение о выводе солдат бундесвера с турецкой военной базы "Инджирлик". Причиной ухода стали запреты Анкары на посещение немецкими депутатами военного контингента, расквартированного на базе.

В качестве обоснований турецкая сторона выдвигала различные поводы, например, принятие бундестагом резолюции, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа. Следующим поводом стало предоставление Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после неудавшейся попытки путча в июле 2016 года.

Берлин добивается освобождения журналистов и правозащитников

Кроме того, Германия требует освобождения арестованных турецкими властями немецких журналистов и правозащитников, в частности, корреспондента немецкого издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel). В июле глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в связи с арестами немцев в Турции объявил об изменении политики в отношении этой страны. Будут пересмотрены условия, на которых Берлин предоставляет Турции инвестиционные кредиты и экономическую помощь, например в качестве государственных гарантий под кредиты.

Помимо этого МИД Германии ужесточил рекомендации по безопасности для граждан ФРГ, желающих посетить Турцию. В связи с этим министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявил, что ситуация в Турции напоминает ему ГДР. "Турция задерживает людей произвольным образом, без учета минимальных дипломатических стандартов. Мне это напоминает ГДР - если ты ехал туда, то понимал, что никто тебе не поможет", - отметил Шойбле. "Тот, кто едет в Турцию, должен понимать, что свой отпуск он проводит не в правовом государстве", - заявил и министр юстиции ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).