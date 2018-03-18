Эрдоган сообщил об установлении контроля над Африном
Источник: DW
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 18 марта, заявил о полном взятии под контроль сирийского города Африна. "Части Свободной сирийской армии (ССА), поддерживаемые вооруженными силами Турции, сегодня в 8.30 (совпадает с мск - Ред.) установили полный контроль над городом Африн", - цитирует высказывание турецкого лидера агентство AFP. Эрдоган добавил, что город "освобожден от террористов", и военные ведут работы по разминированию.
Взятие турецкой армией Африна произошло в рамках операции "Оливковая ветвь", начатой турецкими вооруженными силами 10 января. Операция направлена против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна. Анкара считает YPG сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.