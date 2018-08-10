Эрдоган: Турция не проиграет экономическую войну

Источник: Корреспондент.net

Экономические нападки США нанесли непоправимый удар по взаимоотношениям с Турцией. Об этом в пятницу, 10 августа, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Экономические нападки в адрес Турции ... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление", - сказал он.

При этом он отметил, что "Турция не проиграет экономическую войну".

В то же время, Эрдоган заявил, что российско-турецкие отношения на сегодняшний день находятся на рекордно высоком уровне.

"Турция намерена приобрести российские системы С-400 класса "земля-воздух" у России, которые в НАТО называют несовместимыми в рамках альянса. Турция стала первой страной, которую посетил после переизбрания в марте 2018 года Владимир Путин. Сотрудничество между Россией и Турцией - в ядерной энергетике, по газопроводам, в сфере вооружений и туризма - на рекордной высоте", - сказал турецкий президент.