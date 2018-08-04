Эрдоган введет санкции в отношении двух министров США

Источник: DW

После введения Вашингтоном санкций в отношении официальной Турции, правительство в Анкаре планирует ответных мер. В субботу, 4 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился заморозить предполагаемое имущество двух американских чиновников высшего звена - генпрокурора Джеффа Сешнса (он также считается и министром юстиции) и министра внутренних дел Райана Зинке. Об этом рассказал сам Эрдоган во время интервью турецким СМИ. Причиной обострения отношений между двумя государствами-членами НАТО является судьба американского пастора Эндрю Брансона, которого Турция держит в заключении по обвинению в сотрудничестве с Фетхуллахом Гюленом, оппонентом Эрдогана. Белый дом требует освободить священника.

При этом Эрдоган заявил, что правительство Турции не желает провоцировать эскалацию конфликта. "Мы не хотим быть частью проигрышной для обеих сторон игры. Перемещение политических и юридических споров в экономическое измерение может нанести ущерб и тем, и другим", - заметил Эрдоган. Он также указал, что шаги, предпринятые Вашингтоном в отношении Брансона, не соответствуют отношениям "стратегических партнеров" и являются проявлением неуважения к Турции.

США надеются на освобождение американцев в Турции

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что видит возможность освобождения арестованных в Турции американских граждан. По словам Помпео, это может произойти в ближайшие дни. Ранее американский министр провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, которые прошли "конструктивно".

При этом в субботу утром также стало известно о возможной отмене таможенных льгот на турецкие товары, поступающие на американский рынок. Речь может идти о турецких автомобилях, украшениях и благородных металлах. Однако в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщили, что изучаемая мера не связана с делом пастора Брансона.