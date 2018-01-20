Эрдоган заявил о наступлении на курдов в Сирии

Источник: DW

Турция начала наземное наступление на позиции курдов на севере Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 20 января, выступая в городе Кютахья. Операция в сирийском регионе Африн "фактически" началась, указал глава турецкого государства, указав, что местом проведения следующей операции станет сирийский регион Манбидж.

Эрдоган также вновь раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам из партии "Демократический союз" и "Отрядов народной самообороны" (YPG). Анкара считает эти организации сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. Турецкий президент добавил, что призывает Запад пересмотреть политику в Сирии и прекратить сотрудничество с террористами.

В последние дни Турция перебросила к границе танки и тяжелую артиллерию. 19 января министр обороны страны Нуреттин Джаникли заявил о начале операции против курдов, указав, однако, что пока "ни один турецкий солдат пока не пересек турецко-сирийскую границу".

Анкара ведет переговоры с Москвой

Минобороны Турции информировало также, что ведет переговоры с Россией об операции в Африне. Турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на Джаникли о намерении Москвы вывести российских военных советников из района Африна.

Между тем из России прозвучала критика турецких действий в отношении курдов. "Мы будем против. Ситуация непростая. Турция преследует свои интересы, но все эти интересы должны коррелироваться с международным правом", - заявил 19 января первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

США призывают Турцию сконцентрироваться на борьбе с ИГ

Госдепартамент США также призвал власти Турции не предпринимать боевых действий в районе Африн. Анкара должна по-прежнему концентрироваться на борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.