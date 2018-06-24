Эрдоган заявил о своей победе на выборах

Источник: Корреспондент.net

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вечером 24 июня, что добился переизбрания уже в первом туре голосования. Об этом сообщает агентство Анадолу.

При этом турецкий лидер сослался на неофициальные результаты выборов, обнародованные ранее турецкими СМИ.

Они свидетельствуют о том, что Эрдоган набрал в первом туре более 50% голосов, намного опередив соперников.

Ранее Анадолу со ссылкой на предварительные результаты голосования сообщило, что действующий президент Турции лидирует на выборах с 59% голосов. Его ближайший конкурент Мухаррем Индже набирает 27%.