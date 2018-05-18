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18.05.2018

ЕС актуализировал закон о защите от санкций США

Источник: DW

Евросоюз принял первые конкретные меры для спасения атомной сделки с Ираном. Еврокомиссия (ЕК) в пятницу, 18 мая, актуализировала закон о защите от американских санкций, которые президент США Дональд Трамп возобновляет после одностороннего выхода из международного атомного соглашения с Ираном.

Европейскому инвестиционному банку дадут возможность оказывать поддержку европейским инвестициям в Иране. Что касается самого Ирана, то в рамках мер укрепления доверия ему планируется предоставить европейскую финансовую помощь.

Проблема заключается в том, что санкции США могут затронуть и неамериканские компании,поддерживающие деловые отношения с Ираном. Поэтому Иран опасается потерять большую часть экономических выгод, полученных в результате атомной сделки. Тегеран желает в ближайшие недели получить от ЕС гарантии сохранения экономических связей и свободного перемещения капиталов. В противном случае он откажется соблюдать условия атомной сделки. По данным ЕС, первый пакет санкций против Ирана США восстановят 6 августа.

Актуализированный вариант закона

Актуализированная версия закона о защите от санкций США призвана побудить европейские компании игнорировать американские санкционные угрозы. На случай финансовых потерь от санкций европейские предприятия могут надеяться на получение компенсаций. Новая версия закона также теоретически открывает путь к наказанию европейских компаний, соблюдающих санкции США.  Эксперты, однако, сомневаются в том, что ЕС прибегнет к такой возможности.

По сообщению Еврокомиссии, закон о защите от санкций США актуализирован в первую очередь для того, чтобы обеспечить надежный деловой фундамент для малых и средних предприятий, особенно для тех, которые имеют в Иране более благоприятные деловые возможности, чем в США.

Как именно будет функционировать закон о защите от санкций США, пока не ясно. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила накануне в Софии, что она исключает возможность выплаты европейским компаниям крупных компенсаций. Закон о защите от санкций был принят в 1996 году на фоне спора вокруг санкций против Кубы, Ирана и Ливии, но так и не был применен, поскольку конфликт с США тогда удалось уладить.

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