ЕС дал Украине сто миллионов евро на "утепление"

"На сегодня это самая большая сумма из существующих и внедряемых программ Евросоюза в Украине, что свидетельствует о том, насколько открыт Евросоюз к предоставлению помощи Украине", - сказала Бороданкова в ходе церемонии подписания трехстороннего соглашения между Фондом энергоэффективности Украины, Международной финансовой корпорацией (IFC) и Укргазбанком о запуске программы финансирования проектов утепления домов для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Она отметила, что ЕС и дальше готов поддерживать жителей Украины, которые "готовы изменить свои потребительские привычки" в сторону внедрения энергоэффективных мероприятий.

Как отметил присутствующий на мероприятии вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, в целом, в госбюджете на финансирование Фонда энергоэффективности заложено 1,6 миллиарда гривен.

"Общая сумма финансирования фонда на уровне 1,5 миллиарда гривен, которые уже на счетах фонда. В этом году заложено в бюджете 1,6 миллиарда гривен и средства от доноров в размере 100 миллионов евро", - сообщил Зубко.

Он отметил, что подписанное соглашение дает старт финансированию первых 15 проектов в ОСМД. Общее финансирование 15 проектов составляет около 40 млн грн.

По словам Зубко, работа Фонда должна помочь Украине отказаться от импорта газа в течении трех лет.

"Наши цели очень амбициозны - энергонезависимость страны, уменьшение энергопотребления в жилом секторе на 50% и ежегодное сопровождение Фондом как минимум 3 тыс. проектов", - добавил министр.

В свою очередь, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен подчеркнула, что сегодня мы можем говорить фактически о полноценном запуске Фондом энергоэффективности программы "Первые ласточки", которая будет способствовать повышению энергоэффективности и уменьшению энергопотребления в жилом секторе.