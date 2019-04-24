ЕС: Газовые переговоры пройдут в ближайшие недели

Источник: Корреспондент.net

Комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о намерении провести энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в ближайшие недели. Об этом он написал в Twitter.

Шефчович сообщил, что уже связался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и приветствует решимость Украины продолжать участвовать в переговорах.

"Я планирую провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров в ближайшие недели", - отметил он.