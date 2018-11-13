ЕС и Британия согласовали текст договора по Brexit

Источник: Корреспондент.net

Европейский Союз и Великобритания предварительно согласовали итоговый текст соглашения по Brexit.

"Представители Великобритании и ЕС согласовали проект текста соглашения Brexit...", - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что текст соглашения был согласован на "техническом уровне" участниками переговоров с обеих сторон после интенсивных переговоров на этой неделе.

Ожидается, что 14 ноября в 14:00 по Гринвичу британский премьер-министр Тереза Мэй проведет специальное заседание Кабинета министров для обсуждения проекта соглашения о выходе из Евросоюза.

Ранее британский министр Кабинета министров Дэвид Лидингтон во вторник заявил, что окончательное достижение соглашения по Brexit с Брюсселем возможно уже в течение следующих 24-48 часов.