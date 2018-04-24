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24.04.2018

ЕС и ООН призывают сирийцев возобновить мирные переговоры

Источник: DW

Европейский Союз и Организация Объединенных Наций призвали противоборствующие силы в Сирии прекратить конфликт, длящийся уже семь лет, и возобновить мирные переговоры. Крайне важно вернуться к политическому процессу под эгидой ООН, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Брюсселе во вторник, 24 апреля. Переговоры, указала она, являются единственным способом закончить войну.

Такой же позиции придерживается и спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Прошедшие недели показали, что "военные успехи и эскалация не приведут к политическому решению и изменениям", заявил де Мистура, выступая на конференции по гуманитарной помощи в Сирии, начавшейся в бельгийской столице.

Вторая половина апреля характеризовалась активизацией усилий мирового сообщества по урегулированию ситуации в Сирии. Сирийская тема стала одной из основных на встрече министров иностранных дел большой семерки, завершившейся 23 апреля. Там прежде всего обсуждалась роль России в сирийском конфликте. Москва, поддерживающая режим Башара Асада, должна стать конструктивным партнером или же она будет привлечена к ответственности, заявил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

Война в Сирии предположительно станет одной из тем обсуждения на встрече президентов Франции и США. Эмманюэль Макрон выступает за то, чтобы американские солдаты остались в Сирии. Дональд Трамп ранее указал, что Вашингтон намерен вывести оттуда свой контингент, заменив его арабским. Однако в дальнейшем это заявление не было конкретизировано.

 

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