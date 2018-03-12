ЕС не признает выборы президента России в Крыму и продолжит санкции

Источник: Українські новини

Европейский Союз не признает выборы президента России в Крыму и продолжит применение санкций. Об этом сказала на совместном брифинге с Президентом Петром Порошенко в Киеве верховный представитель ЕС Федерика Могерини.

"Мы не признаем эту незаконную аннексию (Крыма) и мы продолжим проводить нашу политику по непризнанию этой незаконной аннексии. Мы также продолжим осуждать нарушение международного права и мы также на признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму и продолжим санкции в этом отношении", - сказала Могерини.

Он добавила, что ЕС будет призывать Россию к уважению прав человека в отношении всех граждан, которые проживают на территории Крыма, и в частности крымских татар.

Также ЕС продолжит призывать Россию освободить всех, кто был незаконно задержан и содержится в заключении в Крыму и России.

Могерини подчеркнула, что ее визит в Украину является знаковым, так как проходит накануне четвертой годовщины незаконной аннексии Россией Крыма, и таким образом призван подтвердить поддержку ЕС Украине.