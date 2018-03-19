ЕС не признал проведение выборов президента РФ в Крыму

Источник: Українські новини

Европейский Союз не признает проведение выборов Президента России в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщают Українські Новини.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове", - сказано в нем.

Отмечается, что наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не проводили никаких действий в Крыму, участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности в рамках миссии наблюдения за выборами ОБСЕ также ограничивалось признанной территорией России.

ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.