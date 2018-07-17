ЕС обратился к России в годовщину крушения МН17

Источник: Корреспондент.net

Европейский Союз призывает Россию признать свою ответственность за катастрофу самолета рейса MH17 Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

"Сегодня четвертая годовщина трагического сбивания рейса MH17 Малайзийских авиалиний, унесшего много невинных жизней. Этот день является постоянным напоминанием о горе для тех, кто потерял своих близких. Мы выражаем им свои глубокие соболезнования и глубокое уважение", - сказано в заявлении.

Отмечается, что Евросоюз полностью поддерживает резолюцию Совета безопасности ООН, которая требует привлечь к ответственности всех виновных в сбивании МН17, а также призывает все государства сотрудничать в полной мере для установления виновных.

В этом контексте подчеркивает важность работы Международной следственной группы и шагов, которые сделали привлеченные страны для эффективного судебного преследования.

"24 мая совместная следственная группа представила дальнейшие результаты своего независимого, профессионального и объективного расследования. Она пришла к выводу, что ЗРК Бук, которым сбили МН17, без всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам Российской Федерации. Несмотря на это, мы продолжаем призывать Российскую Федерацию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать для установления виновных", - сказано в заявлении.