ЕС осудил установку новых мин на Донбассе, напомнив об их угрозе для гражданских

Источник: Українські новини

Европейский Союз осуждает установку новых мин, обнаруженных Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) вдоль линии соприкосновения на Донбассе, и призывает к немедленному разминированию.

"Европейский Союз решительно осуждает установку новых мин вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, недавно обнаруженных СММ ОБСЕ, и настоятельно призывает к немедленному и полному разминированию, поскольку мины представляют серьезную угрозу для гражданского населения и наблюдателей СММ ОБСЕ", - сказано в нем.

Представители СММ ОБСЕ в Украине, в свою очередь, разместили публикацию в микроблоге Twitter.