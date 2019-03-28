28.03.2019
ЕС осудил установку новых мин на Донбассе, напомнив об их угрозе для гражданских
Источник: Українські новини
Европейский Союз осуждает установку новых мин, обнаруженных Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) вдоль линии соприкосновения на Донбассе, и призывает к немедленному разминированию.
"Европейский Союз решительно осуждает установку новых мин вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, недавно обнаруженных СММ ОБСЕ, и настоятельно призывает к немедленному и полному разминированию, поскольку мины представляют серьезную угрозу для гражданского населения и наблюдателей СММ ОБСЕ", - сказано в нем.
Представители СММ ОБСЕ в Украине, в свою очередь, разместили публикацию в микроблоге Twitter.
Новости раздела
Украина
28.03.2019
В Киевской области пенсионерку убили из-за сахара
Мужчина таким образом хотел отомстить за сахар, который, по его мнению, старушка задолжала жителям села.
Украина
28.03.2019
Названы сроки проведения аудита Укроборонпрома
Проверку оборонного госконцерна планируют завершить через три месяца. Президент требовал закончить аудит до конца года.
Украина
28.03.2019
ЕС дал Украине сто миллионов евро на "утепление"
В Украине официально заработал Фонд энергоэффективности. Запущены первые 15 проектов на 40 миллионов гривен.
Украина
27.03.2019
Должников переведут на безналичные субсидии: какая сумма долга попадает под изменения
Министерство социальной политики намерено переводить тех получателей субсидий наличными, которые имеют задолженность более 340 гривен дольше 1 месяца за оплату жилищно-коммунальных услуг, на безналичные субсидии.
Украина
27.03.2019
"1+1" выиграла суд по делу о запрете сериала "Сваты"
Окружной административный суд Киева отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, после того, как в ноябре 2017 кинопродукт официально запретили демонстрировать на украинских телеэкранах.
Украина
27.03.2019
В Запорожской области нашли тайник с боеприпасами
В одном из населенных пунктов Запорожской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.
Украина
27.03.2019
Луценко показал найденные в порту ракеты РФ
Ракеты "земля-воздух" для ЗРК Печора в 2007 году пытались незаконно переправить в страну, которая находилась под санкциями ООН.
Украина
27.03.2019
НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении
Неделю назад глава САП Назар Холодницкий поручил закрыть все дела о незаконном обогащении до 28 марта.
Украина
27.03.2019
Порошенко объяснил повышение пенсий перед выборами
Пять лет "последние копейки" шли на обеспечение армии, говорит президент. При этом он не упоминает о схемах о переплатах на закупках в оборонке.
Украина
26.03.2019
На выплату пенсий и субсидий за март выделили более 40 млрд гривен
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за март.
Украина
26.03.2019
Из Апелляционного суда в центре Запорожья эвакуировали 150 человек
Апеляционный суд Запорожской области
Украина
26.03.2019
Украина бьет рекорды по экспорту курятины
В начале 2019 года Украина увеличила поставки курятины на 77%. При этом экспорт свинины продолжает рекордно падать.
Украина
26.03.2019
СБУ расследует пропажу документа с гостайной из Администрации президента
Документ с грифом Секретно, содержащий информацию о кандидатах на пост главы НАБУ, был передан в Администрацию президента в 2015 году.
Украина
26.03.2019
Киев выплатил проценты по долгосрочным евробондам
Украина выплатила третий купон по самым долгосрочным еврооблигациям, взятым на 15 лет.
Украина
26.03.2019
Омбудсмен заявила о критическом состоянии Гриба
Голодание осужденного в России украинца несет угрозу его жизни. Денисова передала Москальковой справки, подтверждающие его тяжелое состояние.
Украина
26.03.2019
ДТП в Харькове: Зайцева подала апелляцию
Осужденная на 10 лет заключения Елена Зайцева сменила адвоката и подала жалобу на приговор суда.
Украина
26.03.2019
На Донбассе резко возросло количество обстрелов
С начала суток зафиксировано 14 обстрелов позиций украинских военных, один военнослужащий получил ранение.
Украина
26.03.2019
Должникам грозят отменить монетизацию субсидий
Если получатель субсидии задерживал оплату жилищно-коммунальных услуг, то на следующий период субсидия будет назначаться в безналичной форме.
Украина
25.03.2019
Корь в Украине: за неделю умерли четыре человека
В течение 15 - 21 марта от осложнений кори в Украине умерли четыре человека. Всего в 2019 году жертвой этой болезни стали 14 человек.
Украина
25.03.2019
Участница Голоса страны спела арию из "5 элемента"
Юная исполнительница поразила вокалом всех судей и зрителей шоу, исполнив песню Дивы Плавалагуны из фильма Люка Бессона.
Украина
25.03.2019
СБУ о перебежчике: Пропил честь офицера
Прозоров был уволен за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, заявляют в СБУ.
Украина
25.03.2019
На Донбассе обстреляли две школы - СЦКК
Один из обстрелов произошел утром 21 марта, когда ученики уже находились в школе, информирует украинская сторона СЦКК.
Украина
25.03.2019
ГПУ объявила подозрение экс-главе Укрспецэкспорта
Генпрокуратура обвиняет бывшего министра обороны и Укроборонпрома Саламатина в завладении миллионами долларов на посту главы Укрспецэкспорта.