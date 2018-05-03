ЕС отправит молодых европейцев в бесплатное путешествие по Европе

Источник: DW

Летом 2018 года Евросоюз предоставит 15 тысяч бесплатных билетов, с которыми 18-летние европейцы смогут отправиться в путешествие по Европе. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает агентство AFP. Как говорится в заявлении Еврокомиссии, в рамках программы "DiscoverEU" ("Открой Евросоюз" - Ред.) молодые европейцы получат возможность совершить международные поездки, которые позволят им "открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу".

На сайте проекта в Интернете сообщается, что молодые люди, заинтересованные в участии в программе, могут оставлять свои заявки на Европейском молодежном портале, начиная с 12 июня. Заявки принимаются в течение двух недель. Граждане ЕС могут путешествовать как в одиночку, так и группой до пяти человек. Маршрут должен быть определен заранее. Европейское жюри выберет 15 тысяч счастливчиков из числа соискателей, которые получат возможность в течение 30 дней путешествовать по Европе в основном на поездах, однако на отдельных отрезках пути смогут воспользоваться автобусами, паромами, а в некоторых случаях и самолетами. За время поездки можно посетить до четырех европейских стран.

На реализацию этого проекта в 2018 году из бюджета выделяется 12 млн евро. С 2021 года эта сумма будет значительно увеличена - до 700 млн евро. Как указывает агентство dpa, ссылаясь на информацию, полученную в кругах близких к Еврокомиссии, количество билетов, предоставляемых той или иной стране ЕС, будет пропорционально ее населению.