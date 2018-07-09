ЕС ожидает поправок к закону об Антикорсуде – Туск

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз ожидает, что Украина внесет поправки в закон о Высшем антикоррупционном суде. Об этом сказал президент Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Брюсселе, сообщает РБК-Украина в понедельник, 9 июля.

"Мы приветствуем недавний закон о создании Высшего антикоррупционного суда и ждем принятия поправок, которые требуются для надлежащей работы суда", – заявил Туск.

Он отметил, что речь идет о норме в принятом в июне законе, согласно которому апелляции на решения в делах, которые сейчас рассматриваются судами, будут подаваться по вертикали судов общей юрисдикции.

По словам Туска, в ЕС уже ждут "скорого" изменения закона, который распространит юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на решения судов первой инстанции.

"Мы приветствовали намерение сделать так, чтобы суд заработал в полном объеме до конца года", – добавляется в заявлении.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил, что ожидает принятия этой поправки Верховной Радой уже на этой неделе.

"Я надеюсь, что в четверг парламент поддержит поправку, которая может еще повысить эффективность этого суда", – сказал президент.