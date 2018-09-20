ЕС ожидает прорыва в вопросах "Брекзита" в течение четырех недель

Камнем преткновения на переговорах Брюсселя и Лондона остается вопрос о границе между Ирландией, являющейся членом Евросоюза, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Британский премьер-министр Тереза Мэй категорически отвергает предложение, согласно которому Северная Ирландия при определенных чрезвычайных обстоятельствах могла формально остаться в составе Евросоюза. Лондон намерен внести новые предложения по "ирландскому вопросу" к саммиту ЕС, намеченному на 18 октября.

В Зальцбурге Мэй вновь выступила в защиту своего плана, согласно которому после "Брекзита" зона свободной торговли с Евросоюзом распространялась бы лишь на товары, а не услуги. Лондон также выступает за прекращение свободного доступа граждан государств ЕС на территорию Великобритании. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), предстоит еще много работы в связи с вопросами о том, как будут строиться торговые взаимоотношения"после "Брекзита". Меркель заявила, что надеется на достижение существенного прогресса еще до октябрьского саммита и что это позволило бы в ноябре выработать окончательные решения.

Председатель Евросовета Дональд Туск также считает что саммит ЕС в середине октября должен стать моментом истины. "Нам необходимы компромиссы с обеих сторон", - подчеркнул Туск.