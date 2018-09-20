ЕС ожидает прорыва в вопросах "Брекзита" в течение четырех недель
Источник: DW
Европейский Союз придерживается изначального графика переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС ("Брекзите") и отложил решение вопроса о проведении саммита по "Брекзиту" на середину ноября. Об этом договорились главы государств и правительств ЕС на неформальной встрече в верхах, которая завершилась в четверг, 20 сентября, в Зальцбурге.
В Зальцбурге Мэй вновь выступила в защиту своего плана, согласно которому после "Брекзита" зона свободной торговли с Евросоюзом распространялась бы лишь на товары, а не услуги. Лондон также выступает за прекращение свободного доступа граждан государств ЕС на территорию Великобритании. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), предстоит еще много работы в связи с вопросами о том, как будут строиться торговые взаимоотношения"после "Брекзита". Меркель заявила, что надеется на достижение существенного прогресса еще до октябрьского саммита и что это позволило бы в ноябре выработать окончательные решения.
Председатель Евросовета Дональд Туск также считает что саммит ЕС в середине октября должен стать моментом истины. "Нам необходимы компромиссы с обеих сторон", - подчеркнул Туск.