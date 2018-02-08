ЕС пересматривает санкции для Януковича – СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Евросоюзе началась работа над пересмотром санкций для бывших украинских чиновников, срок действия которых истекает 6 марта. В списке, в частности и беглый президент Виктор Янукович.

"Работа над очередным просмотром началась. Как обычно, решение будет принято до того, как истечет срок действия решения, которое существует сегодня", – отметил собеседник агентства.

Евросоюз ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека 6 марта 2014 года.

При просмотре списка ЕС вносит изменения, касающиеся исключения тех или иных лиц. Например, из списка был исключен погибший сын экс-президента Виктор Викторович Янукович, в прошлом году был исключен бывший депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко.