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31.05.2018

ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США

Источник: DW

Решение США о пошлинах на сталь и алюминий в Евросоюзе назвали "обычным протекционизмом". ЕС считает введенные в одностороннем порядке таможенные пошлины неоправданными и нарушающими правила ВТО", - говорится в заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, распространенном в четверг, 31 мая. Решение Вашингтона не оставило Брюсселю другого выбора, как подать жалобу в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд американских товаров, ввозимых в ЕС, говорится в документе. "Мы будем защищать интересы Евросоюза в соответствии с международным торговым правом", - заявил Юнкер.

По словам главы Еврокомиссии, в последние месяцы представители ЕС непрерывно общались с американскими официальными лицами на всех уровнях, чтобы решить проблему избыточных производственных мощностей в сталелитейной промышленности. "Именно в этом и состоит проблема, и ЕС не является ее источником. Поэтому мы намерены работать с нашими партнерами, чтобы добиться структурных изменений", - говорится в заявлении далее.

Кроме того, Евросоюз постоянно сигнализировал готовность обсуждать пути улучшения торговых отношений с США, при этом подчеркивал, что не будет вести переговоры под угрозой, заявил Юнкер.

"Плохой день для мировой торговли"

В свою очередь, комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем заявила о "плохом дне для мировой торговли" и подчеркнула, что Евросоюз сделал все возможное, чтобы избежать подобной ситуации. "В течение этих переговоров США пытались использовать угрозу пошлин, чтобы добиться уступок от Евросоюза. Бизнес так не ведется, особенно между многолетними партнерами, друзьями и союзниками", - отметила Мальмстрем. По ее словам, теперь, когда ситуация прояснилась, ЕС даст соразмерный ответ в соответствии с правилами ВТО.

США объявили 31 мая о введении пошлин на сталь и алюминий из Европы с 1 июня. Они составляют 25 процентов на изделия из стали, и 10 процентов - из алюминия. Евросоюз в течение дня объявит о конкретных ответных мерах.

 

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