ЕС поддержит устойчивое развитие в Центральной Азии

Источник: DW

Европейский Союз объявил о целой серии программ сотрудничества, направленных на содействие устойчивому развитию в Центральной Азии. Пакет на сумму 88 млн евро направлен на поддержку частного сектора, торговли и инвестиций в регионе; он будет содействовать защите экологии и климата и укреплению правовой системы. Помощь распределят между Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, обнародованном в пятницу, 23 ноября, в связи с переговорами в Брюсселе между высокопоставленными представителями ЕС и центральноазиатских государств.

В документе также сообщается о запуске двусторонней программы на сумму 36 млн евро для поддержки эффективного и инклюзивного образования в Киргизии. "Эти программы на общую сумму 124 млн евро поддержат рынок труда и устойчивое развитие в странах-партнерах по всей Центральной Азии. В частности, наша двусторонняя программа окажет поддержку правительству Киргизии в обеспечении равного и инклюзивного качественного образования для всех. Сообща мы будем работать для создания новых возможностей, одновременно защищая нашу планету для будущих поколений", - заявил комиссар ЕС по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица.

Участники встреч в Брюсселе в числе прочего поддержали инициативу Брюсселя, Астаны и Ташкента о начале первой фазы проекта обучения афганских женщин в вузах Казахстана и Узбекистана. Евросоюз обещал продолжать поддержку программ, направленных на обеспечение эффективного погранконтроля, улучшение делового и инвестиционного климата, развитие частного сектора, укрепление правовой системы и добросовестного государственного управления.

Евросоюз также вновь заявил о готовности поддержать вступление всех стран Центральной Азии во Всемирную торговую организацию (ВТО).