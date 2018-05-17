ЕС подтвердил перспективы вступления стран Западных Балкан

Источник: Корреспондент.net

Европейский Союз и государства Западных Балкан приступили к фазе практического сближения в преддверии переговоров об их вступлении в Евросоюз. Об этом заявил в четверг, 17 мая, в Софии на встрече глав государств и правительств стран ЕС председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, совместное развитие транспортной, энергетической и коммуникационной систем, о котором стороны договорились в столице Болгарии, служит не "заменой вступления в ЕС, а промежуточным решением".

"Я не вижу иной судьбы для Западных Балкан, кроме вступления в Евросоюз. Никакой альтернативы, никакого "плана Б", - заявил Туск. К Западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС республики бывшей Югославии, а также Албания.

Не называя сроков

Другие лидеры стран Евросоюза о вступлении балканских стран в ЕС высказались сдержаннее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отказалась назвать 2025 год временем присоединения одной либо нескольких стран к Евросоюзу. "Я не поддерживаю эту дату, поскольку речь идет о процессе, в основе которого должен лежать достигнутый прогресс", - заявила Меркель. Согласен с ней и президент Франции Эмманюэль Макрон, заметивший, что до вступления западнобалканских стран Евросоюзу следует пройти процесс реформирования.

Оптимизм Еврокомиссии

В феврале Еврокомиссия заявила, что собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией об их вступлении в Евросоюз. "К 2025 году они должны быть готовы стать членами ЕС", - говорится в стратегическом документе Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан тогда подчеркнул, что для стран Западных Балкан дверь в ЕС открыта, но лишь "при соответствующих усилиях с их стороны - таковы условия сделки". Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС. "Вхождение в Евросоюз государств Западных Балкан отвечает его политическим и экономическим интересам, а также способствует его безопасности", - говорится в стратегии Еврокомиссии.