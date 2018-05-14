ЕС предложили взять шефство над городами Донбасса

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр Порошенко предложил инициативу, согласно которой каждая страна ЕС подготавливает программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что эту идею Порошенко обсудил с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгием Церетели.

"Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН.