ЕС призвал Израиль расследовать инциденты с правозащитниками

Фарах обвинил израильскую полицию в несоразмерном применении силы, а также в том, что уже после задержания ему преднамеренно сломали ногу. По данным израильских СМИ, полиция отвергла какую-либо связь между арестом Фараха и переломом ноги.

Кроме того, в Брюсселе осудили решение израильских властей, согласно которому руководителю регионального отделения правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) гражданину США Омару Шакиру была аннулирована рабочая виза и грозит выдворение из страны. "В ЕС ожидают, что Израиль пересмотрит это решение, иначе он пополнит очень короткий список государств, которые не допускают на свою территорию или высылают сотрудников HRW", - говорится в заявлении.

ЕС выступает за открытые и благоприятные условия существования гражданского общества в Европе, Израиле, территории Палестинской автономии и во всем мире, говорится в заявлении EEAS.