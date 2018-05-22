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22.05.2018

ЕС призвал Израиль расследовать инциденты с правозащитниками

Источник: DW

Европейский Союз призвал Израиль провести ускоренное расследование столкновений демонстрантов с полицией в Хайфе на прошлой неделе, в ходе которых серьезную травму получил руководитель арабо-израильской правозащитной организации Mossawa Джафар Фарах. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник, 22 мая, Европейской внешнеполитической службы (EEAS).

Фарах обвинил израильскую полицию в несоразмерном применении силы, а также в том, что уже после задержания ему преднамеренно сломали ногу. По данным израильских СМИ, полиция отвергла какую-либо связь между арестом Фараха и переломом ноги.

Кроме того, в Брюсселе осудили решение израильских властей, согласно которому руководителю регионального отделения правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) гражданину США Омару Шакиру была аннулирована рабочая виза и грозит выдворение из страны. "В ЕС ожидают, что Израиль пересмотрит это решение, иначе он пополнит очень короткий список государств, которые не допускают на свою территорию или высылают сотрудников HRW", - говорится в заявлении. 

ЕС выступает за открытые и благоприятные условия существования гражданского общества в Европе, Израиле, территории Палестинской автономии и во всем мире, говорится в заявлении EEAS.

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