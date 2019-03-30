ЕС призвал освободить арестованных крымских татар
Источник: Корреспондент.net
Европейский союз в связи с новыми арестами в оккупированном Крыму призвал Россию немедленно прекратить противоправные действия против крымских татар. Об этом говорится в заявлении спикера Европейского союза Майи Косьянчич, распространенном в субботу, 30 марта.
Косьянчич указала, что задержанные обвиняются в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России как террористическая, однако не находится под запретом в Украине. "Европейский союз не признает исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без промедления", – заявила Косьянчич.
Также спикер Евросоюза добавила, что действия России – задержания и обыски домов крымских татар – являются атакой на людей, которые мирно выступают против незаконной аннексии Россией Крымского полуострова и подтверждают доклад верховного комиссара ООН по правам человека, в котором указывается, что крымские татары по-прежнему безосновательно и незаконно притесняются оккупационными российскими властями.
"Европейский союз ожидает, что Российская Федерация прекратит эту практику и предпримет все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы права человека и основные свободы могли осуществляться всеми в Крыму без какой-либо дискриминации", – указала Косьянчич.