ЕС призвал США пересмотреть решение по Ирану

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз сожалеет о заявлении президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Если США пересмотрят эту позицию, мы будем рады этому. Соединенные Штаты остаются нашим самым близким партнером и другом, и мы продолжим совместную работу по многим другим вопросам. Как мы всегда говорили, ядерная сделка не является двусторонним соглашением, и ни одна страна не может ее прекратить в одностороннем порядке", – сказала Могерини, комментируя заявление Трампа.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам напомнила, что документ был единогласно одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.

"Он является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения, он имеет значение сам по себе, но тем более в это время поддерживает сигналы о перспективах денуклеаризации Корейского полуострова. Ядерная сделка с Ираном имеет решающее значение для безопасности региона, Европы и всего мира", – подчеркнула Могерини.

Она указала на то, что "Иран пока продолжает выполнять свои ядерные обязательства, как это делалось до сих пор".

Могерини заверила, что "ЕС останется приверженным продолжению полного и эффективного осуществления ядерной сделки".

"Мы полностью доверяем работе, компетенции и самостоятельности Международного агентства по атомной энергии, опубликовавшего 10 отчетов, подтверждающих, что Иран полностью выполняет свои обязательства", – резюмировала Могерини.