ЕС продлил экономические санкции против России на полгода: полный список

Источник: Українські новини

Евросоюз продлил против России действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, до 31 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики к 31 июля 2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи с отчетом президента Франции и канцлера ФРГ в Совете от 13-14 декабря о состоянии выполнения Минских соглашений.

"Учитывая то, что прогресса не достигнуто, Европейский Совет принял политическое решение о продлении экономических санкций против России", - отметили в Совете ЕС.

Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Их ввели 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем усилили в сентябре 2014 года.

Экономические санкции, продленные этим решением, включают:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, находящихся в большинстве российских компаний, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;



введение запрета на экспорт и импорт торговли оружием;



установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;



ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

В дополнение к этим экономическим санкциям в ответ на кризис в Украине также приняты некоторые меры ЕС, в том числе: