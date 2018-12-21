ЕС продлил экономические санкции против России на полгода: полный список
Источник: Українські новини
Евросоюз продлил против России действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, до 31 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
"Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики к 31 июля 2019", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято в связи с отчетом президента Франции и канцлера ФРГ в Совете от 13-14 декабря о состоянии выполнения Минских соглашений.
"Учитывая то, что прогресса не достигнуто, Европейский Совет принял политическое решение о продлении экономических санкций против России", - отметили в Совете ЕС.
Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Их ввели 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем усилили в сентябре 2014 года.
Экономические санкции, продленные этим решением, включают:
- ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, находящихся в большинстве российских компаний, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
- введение запрета на экспорт и импорт торговли оружием;
- установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
- ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.
В дополнение к этим экономическим санкциям в ответ на кризис в Украине также приняты некоторые меры ЕС, в том числе:
- целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на выдачу виз и замораживание активов, в настоящее время против 164 человек и 44 субъектов до 15 марта 2019 года;
- ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченных территорией Крыма и Севастополя, в настоящее время действуют до 23 июня 2019 года.