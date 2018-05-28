ЕС продлил на год санкции в отношении властей Сирии

Источник: DW

Европейский Союз в понедельник, 28 мая, продлил еще на год санкции в отношении правительства сирийского президента Башара Асада."Ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников" останутся в силе до 1 июня 2019 года, говорится в решение Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

К санкциям относятся, в частности, эмбарго на поставки нефти, ограничения на инвестиции и замораживание активов центрального банка Сирии на территории ЕС. Кроме того, запрещен экспорт в страну оборудования и технологий, которые могут быть использованы для подавления населения. К таковым, например, относятся устройства для мониторинга телефонного и интернет-трафика.

При этом не существует эмбарго на поставки в Сирию оружия. Его не удалось продлить в 2013 году, поскольку Великобритания и Франция поддерживают оружием противников режима Асада.

В санкционных списках 259 сирийцев

ЕС обновил также список отдельных представителей сирийского правительства и их сторонников, против которых действует режим индивидуальных санкций. В него сейчас входят 259 сирийцев. Им запрещен въезд в ЕС, их возможные активы в Европе заморожены. Последнее расширение списка произошло в марте, когда Брюссель включил в него еще четырех человек, ответственных за предполагаемое использование химического оружия в Сирии.

Помимо этого, в ЕС заморожены активы 67 организаций и компаний. Все эти санкции были также продлены до 1 января 2019 года.

Сирийский конфликт начался весной 2011 года с первых мирных протестов против режима Асада, которые затем переросли в полномасштабную гражданскую войну с участием иностранных государств и террористических группировок. С тех пор более 350000 человек были убиты, и миллионы сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.