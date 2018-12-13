ЕС продлил санкции против РФ из-за невыполнения "минских договоренностей"

Источник: Українські новини

Европейский Союз продлил действие экономических санкций против России.

Об этом говорится в сообщении президента Европейского совета Дональда Туска в его микроблоге в Twitter.

"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России", - сказано в нем.

Туск также сообщает, что данное решение было принято, учитывая нулевой прогресс в имплементации "минских договоренностей".