ЕС продлит антироссийские санкции 5 июля - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Экономические санкции Европейского Союза против России будут официально продлены в четверг, 5 июля, после обеда. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем Twitter в понедельник, 2 июля.

"Экономические санкции ЕС против России должны быть официально продлены в четверг после обеда", - написал Йозвяк.