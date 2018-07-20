ЕС сдержанно воспринял новый план Лондона по "Брекзиту"

Источник: DW

Евросоюз сдержанно отреагировал на новый план по "Брекзиту", представленный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье в пятницу, 20 июля, приветствовал отдельные разделы так называемой "Белой книги" из Лондона, однако констатировал, что многие вопросы остаются открытыми. Со своей стороны глава МИД Ирландии Саймон Коувени выразил сомнение в том, что ЕС поддержит все содержащиеся в "Белой книге" предложения.

Накануне Барнье впервые встретился с новым британским министром по "Брекзиту" Домиником Раабом и 20 июля в Брюсселе проинформировал о результатах этой встречи министров из остальных 27 стран Евросоюза. По итогам брифинга Барнье сказал, что различные элементы, содержащиеся в "Белой книге", открывают путь к конструктивным дискуссиям, однако британские предложения должны быть практичными и не содействовать дальнейшей бюрократизации.

Барнье также напомнил, что осталось лишь 13 недель для того, чтобы подготовить соглашение о порядке "Брекзита" к следующему саммиту ЕС, запланированному на октябрь. Он подчеркнул, что важно придерживаться графика, чтобы страны ЕС успели ратифицировать соглашение по "Брекзиту" к запланированной дате выхода Британии из состава ЕС 29 марта 2019 года.

Между тем правительство ФРГ с чувством обеспокоенности следит за ходом переговоров по "Брекзиту", не исключая возможности неупорядоченного выхода Великобритании из состава ЕС. "В настоящее время мы не можем исключать ничего", - сказал государственный министр по делам Европы Михаэль Рот (Michael Roth) на полях встречи представителей стран ЕС в Брюсселе.