ЕС согласовал с Афинами дальнейшие реформы в Греции
Источник: DW
По данным Еврокомиссии, Греция договорилась с международными кредиторами о дальнейшем пакете реформ. Планируемые меры будут представлены на встрече министров финансов стран-членов ЕС, которая состоится 24 мая. Об этом сообщили представители Еврокомиссии в субботу, 19 мая. Подробности греческого плана пока не обнародованы.
В конце апреля генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом заявил, что Греция, осуществившая под давлением международных кредиторов масштабные структурные реформы, заслужила реструктуризацию части внешней задолженности. ОЭСР прогнозирует, что в 2018 году рост греческой экономики составит 2 процента., а в 2019 году достигнет 2,3 процента.