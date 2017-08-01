ЕС, США и ООН призывают освободить лидеров оппозиции в Венесуэле

Руководство ЕС, США и ООН призывают власти Венесуэлы освободить взятых под стражулидеров оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму. Брюссель назвал задержание политиков "шагом в неверном направлении". Евросоюз ожидает информации о судьбе Лопеса и Ледесмы, заявила во вторник, 1 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Мадрид намерен выступить в Брюсселе с предложением наложить санкции на власти в Каракасе, сообщил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис. По его словам, Мадрид вместе с тем выступает против экономических мер, от которых могут пострадать граждане Венесуэлы. Это должны быть санкции, которые могут повлиять на представителей властей, ответственных за кризис в стране, например ограничения на въезд в ЕС.

"Свидетельство авторитарного курса"

Администрация США "глубоко обеспокоена" задержанием венесуэльских оппозиционеров. Этот шаг является "еще одним свидетельством авторитарного курса" президента этой страны Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США Франциско Пальмьери на своей странице в Twitter.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительство Венесуэлы в срочном порядке начать переговоры с оппозицией, чтобы деэскалировать ситуацию. "Генеральный секретарь призывает всех венесуэльцев, в особенности представляющих государственную власть, принять все возможные усилия для снижения напряженности, предупреждения дальнейшего насилия и гибели юдей, а также поиска политического диалога", - заявил представитель ООН Стефан Дуяррич.

"Не усугублять взрывоопасную ситуацию"

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн выразил "крайнюю обеспокоенность" в связи с арестом Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесмы и призвал Каракас незамедлительно их освободить. "Я призываю власти не усугублять и без того крайне взрывоопасную ситуацию чрезмерным применением силы", - подчеркнул он.

Ранее в тот же день лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму, находившихся под домашним арестом, решением суда заключили в военную тюрьму. Сначала их увезли из дома сотрудники спецподразделения полиции. Поводом для изменения меры пресечения в суде назвали оперативную информацию спецслужб о якобы готовящемся побеге Лопеса и Ледесму из страны.

Оппозиция Венесуэлы призывала своих сторонников бойкотировать выборы в Национальную конституционную ассамблею (учредительное собрание), опасаясь, что конституционная реформа приведет к усилению власти президента страны и установлению диктатуры Мадуро. После проведения голосования многие страны заявили, что не признают его результатов, США ввели санкции против Мадуро.