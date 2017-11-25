25.11.2017
ЕС усилит борьбу с российской пропагандой - СМИ
Источник: Корреспондент.net
На борьбу с российской пропагандой Европейский союз выделит около одного миллиона евро. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.
Согласно сообщению источника, миллион евро будет выделяться ежегодно на борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями.
Сообщается, что средства для борьбы с российской пропагандой уже заложены в бюджет Евросоюза на 2018–2020 годы.
Отметим, информация о финансировании компании СМИ из России появилась после того, как глава Европейского совета Дональд Туск на саммите "Восточного партнерства" заявил, что одной из главных проблем Европы являются кибератаки, фейковые новости и гибридная война.
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