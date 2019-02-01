ЕС вводит пошлины на сталь из Украины
Источник: Корреспондент.net
Еврокомиссия вводит с 2 февраля защитные пошлины на импорт стальной продукции, в том числе из Украины, сообщает пресс-служба ЕК.
Эти меры в отношении импорта стальной продукции будут действовать в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.
"Сегодня Еврокомиссия опубликовала регламент, который вводит окончательные защитные меры на импорт стальной продукции. Эти меры вступают в силу завтра, 2 февраля, и заменят временные меры, действовавшие с июля прошлого года", - говорится в сообщении.
Меры касаются 26 категорий стальной продукции и представляют собой квоты, при превышении импорта которых будет применяться пошлина в размере 25%.
Мероприятия призваны защитить европейских производителей стали от притока стальной продукции, вызванного перенаправлением в ЕС поставок производителями из разных частей света из-за повышения Вашингтоном пошлин на ввоз стали и алюминия
Меры вводятся на три года, однако при изменении внешних обстоятельств возможен их пересмотр.