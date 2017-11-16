16.11.2017
ЕС выделил Украине более 12 млрд евро за последние три года
Источник: 112.ua
Европейский союз за последние три года выделил Украине более 12 млрд евро, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в ходе конференции.
"Украина – страна – приоритетный партнер для ЕС. Один из наших самых больших соседей, с которым у нас есть четыре границы, который сделал четкий проевропейский выбор. По этим причинам ЕС заинтересован в успехе реформ в Украине. Мы мобилизировали за последние три года более 12 млрд евро, из них 3,4 млрд евро макрофинансовой помощи, что является самой большой макрофинансовой помощью, которую мы когда-либо выделяли", - заявил Мингарелли.
Он подчеркнул, что ЕС ни для одной страны не делал большего.
Новости раздела
Украина
16.11.2017
Рада намерена запретить управлять авто и выезжать за границу уклонистам от алиментов
"За" проголосовали 239 народных депутатов
Украина
16.11.2017
СБУ: В Одессе изъяты свыше 20 млн наличными
СМИ сообщают об обысках в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы – бизнесменом Аднаном Киваном.
Украина
16.11.2017
Дело Труба. В Украине таки появится новый орган
Конкурсная комиссия выбрала руководство Государственного бюро расследований.
Украина
16.11.2017
В РФ исключают обмен заключенными с Украиной
Дмитрий Песков исключил возможность обмена между Украиной и Россией.
Украина
16.11.2017
Украина и Франция подписали соглашение по Арктике
Французская сторона предложила Украине для сотрудничества ряд научных проектов.
Украина
15.11.2017
Чубаров: Резолюция ООН усилит давление на РФ
В ООН одобрили более жесткую резолюцию по Крыму.
Украина
15.11.2017
Госдеп: США продолжают рассматривать предоставление Украине оружия
Митчелл обсудил вопрос предоставления летального вооружения с Порошенко.
Украина
15.11.2017
Саакашвили заявил, что из Украины выдворили его сторонника
Тамаз Шавшишвили был личным фотографом Саакашвили, сообщают СМИ.
Украина
15.11.2017
G7 призвали Киев обновить состав ЦИК
Послы семерки поприветствовали принятие в первом чтении проекта Избирательного кодекса.
Украина
15.11.2017
Евросоюз рекомендует Украине ускорить реформы
Могерини отметила ряд достижений Украины в области реформ.
Украина
15.11.2017
НАБУ показало схему хищений в Минобороны
Детективы НАБУ выяснили, каким образом работала схема в Минобороны.
Украина
14.11.2017
В Украину прибыл с визитом замглавы Госдепа США
Посольство США назвало визит демонстрацией поддержки
Украина
14.11.2017
Геращенко назвала неприемлимыми предложения России охранять миротворцев на Донбассе
Украинская сторона ожидает поддержки в этом вопросе партнеров - членов ООН и Совета Европы
Украина
14.11.2017
Авакову-младшему не изменили меру пресечения
Постановление обжалованию не подлежит.
Украина
14.11.2017
Всемирный банк подсчитал, сколько Украина теряет из-за коррупции
Коррупция мешает расти украинской экономике, уверены в банке.
Украина
14.11.2017
Всемирный банк обещает дать денег на земельную реформу
Также банк готов помочь с финансирование медицинской реформы.
Украина
14.11.2017
Рада приняла госбюджет в первом чтении
В госбюджет-2018 заложены доходы на уровне 877 млрд гривен.
Украина
14.11.2017
Рада одобрила рост акцизов на сигареты на треть
Законопроект принят в первом чтении.
Украина
13.11.2017
Курс валют на 14 ноября: гривна укрепляется
Официальная гривна добавила в весе почти три копейки.
Украина
13.11.2017
ВБ расширит поддержку реформ в Украине
Джим Ен Ким отметил важные сферы, которые нуждаются в первоочередных реформах.