ЕС выделил Украине более 12 млрд евро за последние три года

Источник: 112.ua

Европейский союз за последние три года выделил Украине более 12 млрд евро, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в ходе конференции.

"Украина – страна – приоритетный партнер для ЕС. Один из наших самых больших соседей, с которым у нас есть четыре границы, который сделал четкий проевропейский выбор. По этим причинам ЕС заинтересован в успехе реформ в Украине. Мы мобилизировали за последние три года более 12 млрд евро, из них 3,4 млрд евро макрофинансовой помощи, что является самой большой макрофинансовой помощью, которую мы когда-либо выделяли", - заявил Мингарелли.

Он подчеркнул, что ЕС ни для одной страны не делал большего.