ЕС выделит 24 миллиона евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса

Источник: DW

Европейская комиссия выделит 24 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи людям в зоне конфликта на востоке Украины. Эти средства пойдут на удовлетворение основных потребностей людей, которые находятся в наиболее тяжелом положении, проживая в Донбассе вдоль линии разграничения по обеим ее сторонам, говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте в среду, 28 февраля.