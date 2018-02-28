ЕС выделит 24 миллиона евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса
Источник: DW
Европейская комиссия выделит 24 миллиона евро на оказание гуманитарной помощи людям в зоне конфликта на востоке Украины. Эти средства пойдут на удовлетворение основных потребностей людей, которые находятся в наиболее тяжелом положении, проживая в Донбассе вдоль линии разграничения по обеим ее сторонам, говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте в среду, 28 февраля.
Заявление сделано на конференции, которую Еврокомиссия совместно с офисом ООН по координации гуманитарных вопросов проводит 28 февраля в Брюсселе с целью обратить внимание мирового сообщества на конфликт на Востоке Украины. С начала конфликта в Донбассе в 2014 году Европейский Союз предоставил Украине гуманитарную помощь в объеме 677 миллионов евро.