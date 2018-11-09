ЕС выделит 25 млн евро на программу развития ООН Востока Украины

Источник: Українські новини

Европейский Союз выделит 25 млн евро программе развития организации Объединенных Наций в Украине на поддержку Востока Украины.

Соответствующее соглашение было подписано в пятницу в Киеве между Европейским комиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом и постоянным представителем программы развития организации Объединенных Наций в Украине Оснат Лубрани, передают Українськi Новини.

В 2017 году ЕС решил выделить 50 млн евро на восстановление пораженных конфликтом территорий Украины.

Эти средства будут распределены на четыре программы.

Подписанное в пятницу соглашение предусматривает распределение 25 млн евро из этих средств Программе развития ООН для поддержки Донбасса.