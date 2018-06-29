Найти

29.06.2018

ЕС выделит Турции еще 3 млрд евро в рамках сделки по беженцам

Источник: DW

Страны Евросоюза договорились о выделении Турции второго транша в размере 3 млрд евро в рамках соглашения о беженцах. 2 млрд евро из этой суммы будут предоставлены из бюджета ЕС, и еще 1 млрд евро - из взносов стран-членов, размер которых зависит от их доли в валовом национальном доходе ЕС, сообщает пресс-служба Совета ЕС в пятницу, 29 июня.

Благодаря финансированию ЕС, сирийские беженцы в Турции получают требуемую помощь и обеспечены самым необходимым, например, доступом к образованию, приводятся в заявлении слова замминистра финансов Болгарии Маринелы Петровой.

Суть соглашения Анкары и Брюсселя

Соглашение Анкары и Брюсселя, согласно которому Турция должна закрыть беженцам путь в ЕС, вступило в силу 20 марта 2016 года. Договоренности предусматривали, в частности, возвращение на турецкую территорию всех мигрантов, прибывших в Грецию из Турции. При этом за каждого возвращенного таким образом сирийца страны ЕС решили принимать одного сирийского беженца, уже находящегося на турецкой территории. Анкара также должна принять меры по пресечению путей нелегальной миграции в ЕС, проходящих через турецкую территорию.

ЕС в свою очередь обещал выплатить Анкаре 6 млрд евро, предназначенные на проекты для беженцев в сферах образования, здравоохранения и инфраструктуры - в частности, строительство школ и больниц. Ранее ЕС уже предоставил Турции три млрд евро. Вместе с тем из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты. В целом страна приняла у себя почти 3,6 млн беженцев.

Переговоры о членстве Турции в ЕС приостановлены

27 июня Совет ЕС сообщил о приостановке переговоров о вступлении Турции в ЕС, а также о прекращении работы по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя. Это заявление было сделано через два дня после победы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства. ЕС подверг критике, прежде всего, отход от верховенства закона в стране, ситуацию с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

Новости раздела
Мир
29.06.2018
Премьер-министр Италии критикует позицию Макрона по распределению мигрантов
Джузеппе Конте недоволен словами Макрона о создании центров по приему беженцев в отдельных странах ЕС. На саммите в Брюсселе речь шла о совместном распределении миграционной нагрузки, считает Конте.
Мир
29.06.2018
Трамп хочет вывести США из ВТО - СМИ
Советники Трампа по вопросам экономики пытались убедить президента, что членство в ВТО полезно для Соединенных Штатов.
Мир
28.06.2018
ПАСЕ требует от России освободить украинских политзаключенных
ПАСЕ обращается к России с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба.
Мир
28.06.2018
В результате авиаударов на юге Сирии погибли не менее 22 человек
Авиаудары по сирийской провинции Дераа привели к гибели не менее 22 человек, утверждают представители гуманитарных организаций. Спецпосланник ООН по Сирии обеспокоен ситуацией.
Мир
28.06.2018
Главе ЦБ Латвии предъявлены обвинения в коррупции
В отношении Илмара Римшевича заведено уголовное дело. Его обвиняют во взяточничестве. Второй фигурант дела обвиняется в пособничестве при получении взятки.
Мир
28.06.2018
Денисова написала письмо в Кремль
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к главе администрации президента РФ из-за нереализованных гарантий, данных ей Владимиром Путиным.
Мир
28.06.2018
Названа дата встречи Трампа и Путина
Президенты США и России обсудят отношения между странами и ряд вопросов национальной безопасности, отметили в Белом доме.
Мир
28.06.2018
Саакашвили получил тюремный срок в Грузии
Экс-президент Грузии заочно признан виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.
Мир
27.06.2018
Волкер охарактеризовал ситуацию на Донбассе
Для решения проблемы на востоке Украины США предлагают развернуть миротворческие силы ООН в Донбассе.
Мир
27.06.2018
Камбербэтч облысел ради роли в политической драме Brexit
Фильм расскажет о группе политиков, которые вдохновили британцев на выход из Евросоюза
Мир
27.06.2018
Спасатели беженцев в Средиземном море: терпение ЕС на пределе
Все средиземноморские страны ЕС объединяет сейчас одно - желание, по возможности, не пускать в свои порты суда с мигрантами. Спасатели беженцев оказались в крайне сложной ситуации.
Мир
27.06.2018
Трамп не ждет от встречи с Путиным конкретных результатов
Президент России и советник президента США достигли договоренности о встрече Путина и Трампа. Однако Трамп, как заявил Джон Болтон, не ждет от этой встречи конкретных результатов.
Мир
26.06.2018
В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах
Первая палата нидерландского парламента запретила носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. Закон может вступить в силу в начале 2019 года, но пока неясно, как его будут применять.
Мир
26.06.2018
Верховный суд США одобрил миграционный указ Трампа
Верховный суд США согласился с тем, что указ президента Трампа принят из соображений национальной безопасности. За документ проголосовали пять судей из девяти.
Мир
26.06.2018
ЕСПЧ ответил на обращение Минюста по Сенцову
Суд не дал прямого ответа на требование Кабмина Украины предоставить доступ к Сенцову для омбудсмена Людмилы Денисовой.
Мир
25.06.2018
ОБСЕ расценила выборы в Турции как нечестные
Турецкая оппозиция в ходе предвыборной кампании была поставлена в неравные условия с представителями власти, заявляют наблюдатели от ОБСЕ. В частности, это касалось освещения в СМИ.
Мир
25.06.2018
Комментарий: Эрдоган победил, демократия в Турции проиграла
Турция избрала президента и парламент, сделав свой исторический выбор. Оппозицию в стране ждет непростое будущее, считает обозреватель DW Седа Сердар.
Мир
25.06.2018
Китай и Евросоюз будут бороться с пошлинами США
Евросоюз с Китаем решительно выступают против одностороннего торгового подхода и протекционизма.
Мир
24.06.2018
Приднестровье отказалось выполнять резолюцию ООН по выводу российских войск
Тирасполь утверждает, что на территории Приднестровья нет иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, а изменение формата операции возможно лишь с учетом мнения непризнанной республики.
Мир
24.06.2018
Трамп настаивает на высылке нелегальных мигрантов без суда
Десять членов Палаты представителей, один сенатор и американские знаменитости объявили голодовку, требуя отказа Вашингтона от политики "нулевой толерантности".
Мир
24.06.2018
Генсек Совета Европы попросит освободить Сенцова
Генсек как руководитель Совета Европы имеет право подать прошение о помиловании в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.
Мир
24.06.2018
СМИ назвали дату встречи Трампа и Путина в Вене
В австрийскую столицу на протяжении нескольких последних дней начали прибывать дипломаты из Вашингтона
Мир
24.06.2018
Эрдоган заявил о своей победе на выборах
Президент Турции сослался на неофициальные результаты выборов, обнародованные ранее в СМИ.
Мир
24.06.2018
В Турции полиция обстреляла авто с бюллетенями
Правоохранители открыли огонь по автомобилю, который попытался скрыться. Внутри автомобиля полицейские обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями.
Премьер-министр Италии критикует позицию Макрона по распределению мигрантов | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17