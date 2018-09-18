ЕС выделит Украине €54 млн на энергоэффективность

Источник: Корреспондент.net

Европейский Союз готов предоставить Украине транш в размере €54 млн на финансирование программ госучреждения Фонд энергоэффективности. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в своем Facebook.

"Евросоюз предоставит следующий транш в сумме €54 млн на работу Фонда энергоэффективности. Соглашение планируется подписать до конца года. Это сегодня подтвердила заместитель руководителя генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Еврокомиссии Катарина Матернова", - написал он в соцсети.

Как отметили в пресс-службе Кабмина, в ходе встречи представители Украины и ЕС обсудили создание Координационного совета доноров по реформе энергоэффективности.

"Мы уже более двух лет работаем с нашими европейскими партнерами - Евросоюзом, Германией, IFC - по созданию Фонда энергоэффективности, который является частью имплементации ключевых законов по энергоэффективности. Уже стартовал конкурс на избрание независимых членов Наблюдательного совета Фонда, 14 ноября будет сформирован весь его состав. Подготовлены первые энергетические сертификаты зданий. Начато аттестацию энергоаудиторов. С 14 вузами Украины стартовала программа по обучению энергоаудиторов", - доложил Зубко.

Вице-премьер добавил, что также обеспечено финансирование Фонда из госбюджета 2019 года. В частности, принято постановление об увеличении уставного капитала Фонда до 1,6 млрд грн.