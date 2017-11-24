​ЕС задумался о включении Турции в черный список офшоров

Источник: Апостроф

Европейский Союз уже в декабре текущего года может включить Турцию в черный список налоговых убежищ.

Соответствующие сведения содержатся в материалах рабочей группы ЕС, которая составляет список "юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения", передает Bloomberg.

По сведениям источников агентства, рабочая группа ЕС считает, что Турция сделала недостаточно для обеспечения прозрачности налогообложения и борьбе со сверхльготными налоговыми режимами.

Как ожидается, группа представит рекомендации по списку министрам финансов ЕС на совещании 5 декабря. Страны блока пока не договорились о том, какие меры следует предпринимать по отношению к государствам, включенным в список. Однако само попадание в него может нанести существенный ущерб репутации Турции и ухудшить ее отношения с Евросоюзом.

Всего в этот перечень могут быть добавлены 36 стран, включая Армению, острова Кука, Маршалловы острова, Панаму, Сербию и Тунис.