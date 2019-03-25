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25.03.2019

ЕС завершил подготовку к неконтролируемому "Брекзиту"

Источник: DW

Европейский Союз завершил подготовку на случай неурегулированного "Брекзита". Сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения нежелательным, но Брюссель к нему готов, сообщила Европейская комиссия в понедельник, 25 марта.

Меры в 13 ключевых сферах

Поскольку становится все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский Союз без договора, Еврокомиссия завершила приготовления на этот случай, указывается в заявлении.

В частности, ведомство обозначило меры в 13 ключевых областях, в частности, в сфере правил воздушного и наземного транспорта, прав на рыбную ловлю и банковской сфере. При этом оно подчеркнуло, что данные меры способны лишь снизить ущерб от неконтролируемого "Брекзита", но не предотвратить в целом его нанесение.

Еврокомиссия также призвала европейских граждан и бизнес ознакомиться с предполагаемыми последствиями выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения и принять соответствующие меры для подготовки к такому сценарию.

Великобритания лишится переходных механизмов

В том случае, если Соединенное Королевство покинет ЕС без сделки, то оно автоматически лишится каких-либо переходных механизмов. После этого к Великобритании перестанут применяться законы ЕС, что приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса, указывается далее в документе. В частности, ожидаются длительные задержки в загруженных пунктах перехода через границу, таких как порты и Евротоннель. Британские подданные, приезжающие в ЕС, будут ограничены правом 90-дневного пребывания и подвергнутся более строгому паспортному контролю.

Брюссель предложил Лондону два варианта

После того как британская Палата общин 15 января и 12 марта отклонила проект соглашения с Евросоюзом, Брюссель согласился отложить дату "Брекзита", первоначально намеченного на 29 марта. ЕС выразил готовность предоставить Лондону два варианта возможной отсрочки этого события.

Если британский парламент поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС в том виде, в каком оно будет вынесено на голосование, "Брекзит" может быть отложен до 22 мая. Если же британские депутаты соглашение не поддержат, "Брекзит" перенесут на 12 апреля, и до этой даты Брюссель будет ждать от Лондона новых предложений. Голосование Палаты общин должно состояться до конца марта.

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