07.08.2017
Еще один банк в Украине может прекратить работу
Источник: КорреспонденТ.net
Акционеры Апекс-банка 23 августа рассмотрят вопрос прекращения банковской деятельности финансовым учреждением.Об этом сообщает Минфин.
Апекс-банк намерен рассмотреть вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.
Апекс-банк выполняет требования НБУ по размеру уставного капитала — 303 млн грн. По состоянию на 1 января регулятивный капитал банка составил минус 34,4 млн грн.
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