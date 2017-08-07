Еще один банк в Украине может прекратить работу

По словам президента, количество правонарушений, которые пресекли в первом полугодии 2017 года, уже превышает показатель прошлого года

В воскресенье в Украине прогнозируют грозы, ливни и даже град

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