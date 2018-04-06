Еще один мобильный оператор запустил 4G в Украине

Источник: Українські новини

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" запустил 4G-связь в 20 населенных пунктах в диапазоне 2600 МГц.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил президент "Киевстара" Петр Чернышов, сообщают Українські Новини.

"А теперь официальная информация. Мы запустили 4G в диапазоне 2600 МГц в 20 населенных пунктах", - написал он.

Так, оператор запустил 4G в Киеве, Днипре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком, а также в Затоке, Каролино-Бугазе, Кирилловке, Ясинях, Полянице, Чопе, Раве-Русской, Старовойтовом, Краковце, Устилуге и Шегинях.

Отмечается, что было установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц, где сеть наиболее загружена.

При этом Чернышов ожидает запуска 4G в диапазоне 1800 МГц до сентября.

Он считает, что использование обоих диапазонов позволит устранить в Украине цифровой разрыв с Европой и обеспечить высокую скорость мобильного интернета.