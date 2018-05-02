Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Источник: Українські новини

Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк (США) признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.

"Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, которая признает эту трагедию геноцидом украинского народа", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.