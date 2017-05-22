Еще один украинский провайдер заблокировал российские соцсети

Источник: 112.ua

Интернет-провайдер "Воля" с 22 мая начал меры по ограничению доступа к запрещенным в Украине российским социальным сетям. Об этом компания сообщает на своем сайте.

"С 22 мая мы начинаем меры по ограничению доступа к веб-сайтам, перечисленных в указе (о блокировании российских соцсетей, - ред). Технические работы будут завершены до 1 июня", - говорится в сообщении.

В компании советуют пользователям сохранить важную информацию из социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" на другие носители.

Также в случае, если электронный адрес пользователя находится на ресурсе и подпадает под действие указа, в "Воле" просят поменять его на украинский или международный (например ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com, yahoo.com).